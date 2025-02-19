На приговор экс-главе свердловского Минтранса поступили еще две апелляции

В суд продолжают поступать апелляции на приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову. Одну из них подал он сам.

В начале февраля нынешнего года экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава свердловского Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Старкова к 6,5 годам "строгача" и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды – ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Василий Старков (в центре) со своими адвокатами

На прошлой неделе прокуратура обжаловала приговор – в ведомстве посчитали его слишком мягким. Позже апелляцию подал один из адвокатов бывшего министра. А накануне, 18 февраля, поступили сразу две жалобы.

Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, одну апелляцию подал второй адвокат Василия Старкова. Другую подал сам экс-министр. Обе жалобы на приговор зарегистрированы в суде, дата их рассмотрения еще не назначена.

Напомним, что прокуратура запрашивала для экс-главы свердловского Минтранса 9 лет колонии и крупный штраф.