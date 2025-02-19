Заглушки и накладки на ремни безопасности могут запретить в России

Законопроект, который запретит продажу заглушек для ремней безопасности, внесут сегодня на рассмотрение депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", пишет РИА Новости.

Читайте также: Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

"Необходимо ввести прямой запрет на продажу любых товаров, устройств и приспособлений, которые снижают уровень безопасности пассажиров транспортных средств", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Специальные заглушки помогают водителям отключать системы напоминания о необходимости использования ремней безопасности. Они активно продаются в автомагазинах и на маркетплейсах. Их цена – от 100 до 5000 рублей.

"Пользуются они широким спросом, а маркетплейсы активно продвигают заглушки при помощи промо-акций, скидок, распродаж и спецпредложений", – рассказал лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, люди покупают их, думая, что "обойдётся", а потом попадают в аварии, гибнут или становятся инвалидами. Хотя все знают, что по результатам краш-тестов, что непристегнутые пассажиры имеют более высокую вероятность получения серьёзных травм. Поэтому, по словам Миронова, партия "Справедливая Россия – За правду" настаивает на введении запрета продажи любых товаров, устройств и приспособлений, которые снижают уровень безопасности водителей и пассажиров автомобилей.

Отмечается, что по итогам прошлого года россияне на маркетплейсах потратили на приобретение таких устройств более 84 млн рублей.

Одновременно с запретом на продажу этих автоаксессуаров в Госдуме планируют значительно увеличить штраф за непристегнутый ремень с полутора до трех тысяч рублей.