В Гортрансе Екатеринбурга собираются сократить срок обучения водителей трамвая

Уменьшение срока обучения водителей трамваев поможет решить кадровый дефицит. Таким мнением поделился замдиректора департамента транспорта Николай Вахлов. По его словам, обучение длится пять месяцев, но только 20% остаются в "Гортрансе".

"Чтобы обучить водителя трамвая, надо 5 месяцев. И здесь немного происходит провал. Мы вроде уже и увеличили заработные платы сотрудникам, и ведем работу немного в другом русле. Помимо увеличения зарплат, мы смотрим и по обучению: как можно скорректировать программу для того, чтобы качественно обучить в короткие сроки новых сотрудников. В то же время и стипендию, которая была раньше на обучение у Гортранса, увеличили в 2 раза: сейчас она около 45 тысяч рублей", – рассказал Вахлов в программе "Акцент" на ОТВ.

Он отметил, что в городе достаточно подвижного состава, однако на нем просто некому работать. Многие даже после увеличения заплат отвечают, что уже устроились на другую работу. Основная масса водителей - люди в возрасте, которые постепенно уходят на пенсию. Также потенциальные водители не хотят работать на сложном и устаревшем транспорте.

"Пока количество желающих стать водителями трамваев недостаточное. Люди приходят, но специфика работы сложная, техника где-то еще не новая, ее приходится изучать. Обновление идет, но не в таком количестве. И не все выдерживают. Приходят в группу 10 человек, а остаются 2-3", – пояснил Вахлов.

Напомним, что вчера вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов анонсировал полное обновление парка трамваев в течение ближайших пяти лет. В скором времени в город также прибудет 15 трехсекционных трамваев, однако когда именно пока не сообщается.