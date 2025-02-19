Исследование: свердловчане стали чаще интересоваться китайскими авто в интернете

Жители Свердловской области стали чаще интересоваться автомобилями китайского производства. К такому выводу пришли аналитики МегаФона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мобильного оператора, исследование сделано на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к более чем 30 тематическим интернет-площадкам. В январе 2025 года свердловчане на 60% увеличили трафик на официальные сайты производителей из Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее внимание вызывают Chery, Haval и Exeed. Модели и предложения именно этих брендов в нынешнем году чаще всего изучают жители региона в интернете.

Средний Урал лидирует по объему трафика на ресурсы китайских производителей среди регионов УрФО. Свердловчане тратят на обзоры таких машин на треть больше данных, чем, например, югорчане, занимающие второе место.

Ранее сообщалось, что ввоз автомобилей из Китая в Екатеринбург за год увеличился в четыре раза.