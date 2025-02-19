19 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Признайте, что вы проиграли и соглашайтесь на все - Арестович*

Украине нужно соглашаться на все условия России и США, иначе она может потерять все Левобережье, заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов).

Арестович еще в 2023 году дистанцировался от Зеленского и покинул Украину, с тех пор резко критикует его и говорит, что хороших вариантов у Украины нет. Вот и сейчас условия России и США кажутся плохими, но в случае отказа будет еще хуже. Если Зеленский решит противостоять президенту США Дональду Трампу, тот просто прекратит военную помощь, а фронт обрушится. Зеленский будет снесен в любом случае. Россия же освободит большую часть Левобережья – Полтаву, Харьков, Запорожье. А Украина впадет в Руину и атаманщину.

"Нас никто не будет стабилизировать, кроме россиян, никто никакие западные войска сюда не перебросит", – призвал понять Арестович.

Лучше всего для Украины - признать, что она проиграла, зафиксировать все потери и попытаться договориться о восстановлении страны. Никаких других вариантов у Украины уже нет.

"Все очень плохо, вы даже не представляете, насколько", – заключил он.

Как заявил на днях постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, нынешние предложения через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой, как сейчас им кажутся мечтой сорванные ими Минские соглашения. А Россия будет вести переговоры и подписывать соглашения только с легитимной властью Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал сегодня утром, что "яженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию". На него разозлился и главный покровитель.

"Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым", - отметил Медведев.

Теги: арестович, украина, переговоры


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