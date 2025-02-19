Россия и США в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, - Дмитриев

Россия и США в Эр-Рияде обсудили возможные совместные проекты в Арктике, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Это была в большей степени общая дискуссия - о возможных совместных проектах в Арктике", - сказал он в интервью Politico.

Дмитриев выразил мнение, что после переговоров совместные инвестиции РФ и США более вероятны.

Издание уточняет, что речь идет об энергетических проектах в регионе.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Президент РФ сам решит, когда начнутся контакты, подчеркнул он. Также Ушаков заявил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.