В Богдановичском районе 12-летний мальчик попал под колеса Шевроле

В Богдановичском районе в результате ДТП пострадал 12-летний ребенок. Иномарка наехала на мальчика, из-за чего тому потребовалась госпитализация.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области, авария произошла 18 февраля около 18 часов на 1 км автодороги с. Чернокоровское – д. Раскатиха. По предварительным данным, 35-летний водитель Шевроле Круз, двигаясь в сторону д. Раскатиха, допустил наезд на мальчика, решившего перебежать проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Водитель рассказал, что заметив ребенка, резко вырулил влево, однако наезда избежать не удалось.

Школьника госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ с травмами головы и ушибами.

На месте ДТП инспекторы установили, что водитель был трезв. Они также связались с родителями несовершеннолетнего, которые пояснили, что после школы сын ушел гулять с друзьями из соседней деревни Раскатиха. Через некоторое время он сам позвонил и рассказал о случившемся.

"По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. Помимо этого, информация о происшествии будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки ответственности родителей, а также запланировано обследование школы, где учится пострадавший, на предмет соблюдения программ обучения детей правилам дорожной безопасности. По факту ДТП проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Госавтоинспекция призывает родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах, регулярно напоминать им о правилах дорожного движения и контролировать их поведение вне дома.