Санкции против России сохранятся до заключения соглашения с Украиной

Санкции против России администрация Дональда Трампа не снимет, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет Lenta.ru

Об этом он сказал европейским союзникам Вашингтона.

Ранее по итогам переговоров с Россией в Эр-Рияде Рубио сказал, что снять санкции придется и западным странам.

Накануне Папа Римский высказал мнение, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине и начать снимать антироссийские санкции, а не вводить новые.

Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на общение с Франциском. По мнению папы, это касается и международного суда, "ордер на арест президента Путина должен быть отозван". Кроме того, должны сниматься ограничения по перемещению россиян в Европу, восстановлены перелёты между РФ и европейскими странами. Должны сняться ограничения с российских официальных лиц.