Беспилотники атаковали Сызранский НПЗ

Сызранский НПЗ минувшей ночью подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы.

Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что примерно в 2:45 было слышно минимум три взрыва, после чего в районе НПЗ начался пожар.

По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БПЛА – над Брянской области, один – над Татарстаном и четыре – над акваторией Черного моря. Еще один БПЛА подавлен над Тульской областью.