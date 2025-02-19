На Урале высокопоставленный силовик похитил машину, которая была вещдоком по делу

19 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале высокопоставленный силовик похитил машину, которая была вещдоком по делу

На Среднем Урале бывшего высокопоставленного полицейского отправили в колонию за то, что он похитил чужой автомобиль. Машина была вещдоком.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался на тот момент начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР МУ МВД России "Нижнетагильское" Иван Брюхов. По версии следствия, используя служебное положение, Брюхов вывез из автохозяйства городской полиции автомобиль Hyundai Santa Fe, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу.

Как показало расследование, с июля 2020 по декабрь 2022 года полицейский использовал машину в личных целях. Это продолжалось до тех пор, пока собственник авто не начал розыск своего имущества. В результате все вскрылось, и против силовика возбудили дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был допрошен ряд свидетелей, изучена должностная и иная документация. Обнаружены и изъяты снятые с авто запчасти – в результате потерпевшему вернули и машину, и запчасти. Также в обеспечительных целях налагался арест на имущество обвиняемого.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Ивана Брюхова виновным в мошенничестве. Ему назначено 1,5 года в колонии общего режима. Также Брюхов на 2 года лишен права занимать должности на государственной службе РФ.

"Выявили и изобличили бывшее должностное лицо Нижнетагильского гарнизона полиции в ходе реализации оперативной информации сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности областного полицейского Главка. Ныне осужденный покинул ряды системы МВД еще до возбуждения в отношении него уголовного дела. Теперь он понесет предусмотренную законодательством уголовную ответственность и не сможет больше поступить на службу не только в органы внутренних дел и любое другое правоохранительное ведомство, но и вообще на любую госслужбу", - прокомментировал приговор глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Теги: машина, полиция, вещдок, суд, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети