На Урале высокопоставленный силовик похитил машину, которая была вещдоком по делу

На Среднем Урале бывшего высокопоставленного полицейского отправили в колонию за то, что он похитил чужой автомобиль. Машина была вещдоком.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался на тот момент начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР МУ МВД России "Нижнетагильское" Иван Брюхов. По версии следствия, используя служебное положение, Брюхов вывез из автохозяйства городской полиции автомобиль Hyundai Santa Fe, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу.

Как показало расследование, с июля 2020 по декабрь 2022 года полицейский использовал машину в личных целях. Это продолжалось до тех пор, пока собственник авто не начал розыск своего имущества. В результате все вскрылось, и против силовика возбудили дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был допрошен ряд свидетелей, изучена должностная и иная документация. Обнаружены и изъяты снятые с авто запчасти – в результате потерпевшему вернули и машину, и запчасти. Также в обеспечительных целях налагался арест на имущество обвиняемого.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Ивана Брюхова виновным в мошенничестве. Ему назначено 1,5 года в колонии общего режима. Также Брюхов на 2 года лишен права занимать должности на государственной службе РФ.

"Выявили и изобличили бывшее должностное лицо Нижнетагильского гарнизона полиции в ходе реализации оперативной информации сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности областного полицейского Главка. Ныне осужденный покинул ряды системы МВД еще до возбуждения в отношении него уголовного дела. Теперь он понесет предусмотренную законодательством уголовную ответственность и не сможет больше поступить на службу не только в органы внутренних дел и любое другое правоохранительное ведомство, но и вообще на любую госслужбу", - прокомментировал приговор глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.