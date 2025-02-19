Зафиксирован рост фальсификата сыров и сливочного масла

В России национальный союз производителей молока указал на увеличение роста фальсифицированной молочной продукции на рынке.

В основном отмечается рост фальсификатов сыров и сливочного масла. Как заявил глава союза Артем Белов, рост фальсифицированной продукции наблюдается в сегменте госзакупок. По его словам, стоит подумать об интеграции системы госзакупок с федеральной государственной информационной системой "Меркурий". Белов выступил с инициативой законодательно закрепить присоединение системы. Он считает, что интеграция необходима для того, чтобы обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам поставкам, которые осуществляются в госучреждения.

Согласно данным "Россельхозбанка", по итогам прошлого года потребление молочной продукции в стране второй год подряд находится на рекордном за почти 30 лет уровне – 250 кг на человека в год, сообщают "Ведомости".

Ранее производители молока пообещали снизить цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что решение компании приняли еще до завершения проверки, так как объективных оснований на повышения стоимости продукции не было.