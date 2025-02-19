В регионах начались банкротства застройщиков

С начала 2025 года ряд строительных компаний в регионах стали банкротами или оказались на грани такой процедуры.

Об этом следует из решений единого федерального реестра сведений о банкротствах и данных региональных контролирующих органов.

Так, в Ростове-на-Дону из-за долгов "Сбербанку" признана банкротом СК "Донстрой", который не смог отдать проценты по кредиту на 11 млн руб. 13 февраля в отношении компании было введено конкурсное производство.

Также в данном же регионе банкротом была строительная компания ООО "СТЭК", которая занималась возведением жилых и нежилых объектов. Она не смогла вернуть кредиторам 39 млн руб.

В Екатеринбурге на грани банкротства оказался ранее считающийся близким к группе ПИК застройщик "Стройпроект групп". Компания может сорвать проект комплексного развития территории с инвестициями по меньшей мере в 850 млн руб. Она выступала в качестве партнера федеральной группы, однако в самом ПИКе заявили, что уже более полугода не сотрудничают с ней.

В Чувашии банкротом признана компания "Регионстрой", которая не смогла отдать 42,6 млн руб. ипотечной корпорации республики, для которой вела многоэтажное строительство.

Во Владимирской области суд признал банкротом ЖК "Поколение", которое не смогло сдать 18-этажный дом, оставив без квартир около 600 дольщиков, сообщают "Известия".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что есть риск банкротства некоторых застройщиков жилья. По его словам, власти попытаются этого не допустить.