Предложено ужесточить наказание за угрозы работникам взыскания долгов

"Сбербанк" может выдвинуть предложения об ужесточении ответственности для граждан, оскорбляющих работников взыскания и урегулирования долгов и угрожающим им, если действующих норм закона для защиты в суде будет недостаточно.

Как сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" банка Денис Кузнецов, проблема некорректного поведения клиентов в ситуации задолженности масштабировалась. В среднем каждый оператор контактного центра "Сбербанка" по работе с задолженностью сталкивается с разного рода агрессией со стороны клиентов до пяти раз в день, это могут быть как единичные оскорбления, так и угрозы.

"Бывают отдельные всплески агрессивных входящих звонков в периоды продолжительных календарных каникул", - указал Кузнецов.

Отмечается, что в настоящее время банк работает над тем, чтобы свести к минимуму такие ситуации. Так, операторы проходят обучение по снижению напряженности беседы, выводя ее в конструктивное русло, сообщает РИА "Новости".