G7 планирует ужесточить потолок цен на российскую нефть

Страны G7 рассматривают возможность ужесточения потолка цен на российскую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления объединения. В настоящее время ограничение составляет $60 за баррель. Пока неясно, насколько все страны блока поддерживают инициативу в ее нынешнем виде.

С большей долей вероятности проект заявления будет пересмотрен. По информации агентства, G7 намерен опубликовать документ 24 февраля.

В проекте документа указано, что союзники планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля. Они собираются призвать Киев к "справедливому миру, основанному на здравом смысле" с "надежными гарантиями безопасности". Кроме того, страны G7 будут по-прежнему привержены обучению украинских военнослужащих и поддержке вооруженных сил страны.

Ранее страны Северной Европы и Балтии направили письмо в Еврокомиссию с предложением снизить потолок цен на российскую нефть.