Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года

Депутаты Госдумы приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении программы материнского капитала.

Она будет действовать до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Думы. До принятия закона предусматривалось, что программа действует до 3 декабря 2026 года.

По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027-2030 годы в общем объеме 2,776 трлн руб.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что маткапитал должен быть бессрочным, а его действия необходимо продлить не до 2030 года, а настолько, насколько позволят возможности федерального бюджета.