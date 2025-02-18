В ЛНР сотрудника "скорой" подозревают в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали сотрудника "скорой помощи" в городе Кременная по подозрению в шпионаже, от его действий пострадали гражданские объекты - собственный дом, дома тещи и соседей, сообщают РИА Новости со ссылкой на УФСБ.

По данным издания, местный житель собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ украинским спецслужбам.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ - "Шпионаж". Ведется следствие.

По словам мужчины, информацию он передавал знакомому, который был предпринимателем, помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. В 2022 году выехал на территорию, подконтрольную Киеву. Мужчины оставались на связи.

"Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: "будем надеяться, что к вам не прилетит". После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению", - признался мужчина.