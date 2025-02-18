Путин заявил о необходимости поднять затонувшие в Черном море танкеры

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что затонувшие танкеры необходимо поднять, иначе они станут миной замедленного действия. Такое заявление глава государства сделал сегодня во время совещания с Правительством РФ.

"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимо продумать, как поднять затонувшие судна.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.