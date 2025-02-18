Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей курянам, потерявшим имущество

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество, вне зависимости от их заработка в данный момент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Такое поручение президент отдал во время совещания с кабмином.

"До полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. И прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что деньги будут получать все 112 тыс. человек, оказавшихся в такой ситуации, дополнительно к тем деньгам, что люди получают сейчас.

Отметим, что изначально президенту предложили ввести дополнительную выплату в размере МРОТ, который в регионе составляет 22 440 рублей. Однако врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что эта сумма не отражает потребности людей. Поэтому глава государства предложил выплачивать средний заработок, который в Курской области, по данным на декабрь прошлого года составляет 64 тыс. руб.

"Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество", - сообщил глава государства, отметив, что мера "неординарная" - раньше подобного не делали, но и люди прежде в такое положение не попадали.