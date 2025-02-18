Юрий Бурлачко провел традиционный торжественный прием молодых офицеров воинских частей и соединений Кубани

Накануне праздника, отмечаемого ежегодно 23 февраля, глава Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел ставший традиционным торжественный прием молодых офицеров воинских частей и соединений региона.

Председатель ЗСК подчеркнул преемственность поколений, которая явно видна и на таких мероприятиях - в зале собрались представители нескольких поколений. Среди них ветеран Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, на Кавказе, в Сирии и сегодняшние герои спецоперации.

«Разные времена, разные эпохи. Но у всех одна цель – защитить Родину, обеспечить будущее страны, спокойную и мирную жизнь ее граждан», – сказал Юрий Бурлачко.

Он поблагодарил присутствующих офицеров и в их лице тех, кто находится на передовой. Руководитель парламента рассказал, что депутатский корпус развернул активную помощь бойцам на передовой совместно с жителями края.

«Вот и на прошлой неделе при поддержке наших коллег на передовую был передан полноприводный «Соболь». А до этого – автомобиль скорой помощи. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут решены все задачи спецоперации», – заключил Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко в ходе мероприятия вручил ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Хархардину Почетную грамоту Законодательного Собрания.

По словам ветерана, сегодня в ходе СВО ребята защищают не только свою Родину, но и возможность свободно говорить на родном языке, родную культуру, историю и религию. На память о торжественном мероприятии офицеры Вооруженных сил РФ получили из рук председателя ЗСК ценные подарки – наручные часы с эмблемой Законодательного Собрания.