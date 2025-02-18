Работникам уральского комбината выплатили долги по зарплате только через 10 лет

На Среднем Урале работникам местного предприятия выплатили долги по зарплате. Людям пришлось ждать этого целых 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО "Тепличный комбинат "Кедровский". Проверка показала, что перед 11 сотрудниками организации есть задолженность по заработной плате за январь 2014 года. Долги превысили 1,1 млн рублей.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании задолженности в пользу обратившихся работников. Суд эти требования поддержал. Но поскольку комбинат не вел деятельности с 2014 года, исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью его исполнения.

Спустя 10 лет, после дополнительной проверки, представителей учредителя ООО "Тепличный комбинат "Кедровский" вызвали в прокуратуру. В январе 2024 года был утвержден график погашения долгов. Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день вся задолженность по зарплате выплачена полностью.