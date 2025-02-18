МИД РФ: Роль ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключена

Роль ЕС в переговорах по украинскому урегулированию исключена, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму", - отметил дипломат.

По его словам, на сегодняшний день ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой.

Также Грушко заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине.

"Под какой личиной бы они там не появились, это шаг в сторону эскалации", - цитирует его ТАСС.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. Глава МИД не исключил, что страны ЕС будут "выцыганивать" идеи про заморозку конфликта. По словам министра, у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе, но она использовала эти шансы, чтобы вооружить Украину.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта. По его словам, европейские страны три года подливали масло в огонь войны на Украине. НАТО и главы Евросовета стоят на стороне конфликта и поддерживают ошибочную стратегию санкций в Европе, отметил министр.