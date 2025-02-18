18 Февраля 2025
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Экономика Пермский край
Фото: Уралкалий/Уралхим

"Уралкалий" сократит объем производства из-за ремонтов на нескольких рудниках. Но не в ущерб российским покупателям

ПАО "Уралкалий" сообщило, что в результате проведения плановых остановочных ремонтов на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3 в течение 2-го и 3-го кварталов 2025 года компания прогнозирует сокращение объемов производства во 2-м квартале минимум на 300 000 тонн. Объем сокращения производства в 3-м квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ.

Учитывая усилившийся спрос на внутреннем рынке, являющемся для "Уралкалия" приоритетным, компания также планирует в 2025 году увеличить объем поставок в адрес производителей сложных удобрений, а также предприятий агропромышленного сектора минимум на 400 000 тонн.

Вышеперечисленные мероприятия и благоприятная конъюнктура спроса как на внутреннем, так и на глобальном рынках, которая началась в прошлом году и продолжается в 2025 году, повлекли за собой повышенный спрос со стороны зарубежных покупателей. В настоящее время компания почти полностью законтрактовала свои экспортные объемы на 1-е полугодие 2025 года.

ПАО "Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Теги: уралкалий, производство, контракт, экспорт


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