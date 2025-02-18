Суд взыскал с кемеровского "дроппера" миллион, похищенный у пенсионера из Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд взыскал с так называемого "дроппера" деньги, похищенные мошенниками у пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, жертвой аферистов стал пожилой житель уральской столицы. Поддавшись обману со стороны неизвестного, он перевел более 1,5 млн рублей на продиктованные ему "безопасные" счета. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по которому пенсионер признан потерпевшим.

В ходе следствия выяснилось, что часть похищенного, а именно миллион рублей, была переведена на банковский счет жителя Кемерово. Подтвердить законность полученных денег тот не смог. Тогда прокуратура подала иск в Заводский районный суд Кемерово о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Суд эти требования поддержал. Теперь "дроппер" обязан вернуть екатеринбургскому пенсионеру все переведенные на его счет деньги.

Напомним, в конце прошлого года в Банке России раскрыли данные о том, сколько россиян делали переводы на "дропперские" карты.