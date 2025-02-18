После переговоров с США Лавров пообщается со СМИ

После переговоров России с США в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещается со СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Lenta.ru.

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Ранее в столице Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры. Помимо Лаврова, Россию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций.

После трех часов переговоров дипломаты удалились на перерыв.

Как сообщает Юнашев LIVE, Лаврову и Ушакову ещё предстоит слетать в Саудовскую Аравию.

"Слишком "много дров было наломано и слишком много за годы запущено", - сказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "такие мастодонты" внешней политики, как Сергей Лавров и Юрий Ушаков", сдвинут с мёртвой точки все застаревшие проблемы. Слуцкий также отметил, что на среду у Сергея Лаврова запланирован отчёт в Госдуме. Значит, первые переговоры сильно не затянутся.

Переговоры США и России стартовали сегодня в столице Саудовской Аравии. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Встреча будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.