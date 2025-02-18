В Москве предотвратили контрабанду в Китай 54 кг пушнины соболя

В столичном аэропорту Шереметьево предотвратили контрабанду в Китай крупной партии пушнины соболя. Речь идёт о 54 кг этого изделия.

Изъяты 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа общим весом 54 кг. Согласно экспертизе, стоимость партии составляет 4,3 млн руб. Незаконный бизнес был организован россиянкой и иностранцем, который сообщил, что заявлял недостоверные сведения по незнанию. Сейчас оба арестованы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов". Подозреваемым грозит до 10 лет колонии со штрафом до 1 млн руб., сообщает ФТС.