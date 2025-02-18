Количество жалоб участников СВО увеличилось в 2024 году

Более 68 тысяч обращений от участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей, получила в 2024 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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Как сообщают Ведомости, это следует из 500-страничного доклада об итогах работы омбудсмена в прошлом году. 26 февраля она представит его депутатам Госдумы и предложит сократить время рассмотрения обращений.

Как рассказала Москалькова, жалоб стало в 2,3 раза больше по сравнению с 2023 годом. Больше всего жалоб - 35,5 тысяч - касается поиска участников СВО, их освобождения из плена, возвращения тел и эвакуации. Более 4000 жалоб пришло от жителей приграничных регионов России и от эвакуированных граждан.

Положительное решение по теме спецоперации получили чуть более 10 000 обращений.

Часть вопросов касалась ускорения назначения выплат в связи с ранениями, своевременных выплат денег в полном объеме, а также отпусков и направления на военно-врачебные комиссии.

Ранее Москалькова рассказала, что в ноябре 2024 года первая группа — 46 жителей Суджанского района — вернулась из Сумской области Украины на родину.

Москалькова отметила, что в России за год приняли немало законов, связанных с СВО – всего 33. Их общее количество составило 124. Особенно выделяются акты об освобождении от уплаты начисленных процентов после окончания кредитных каникул, о возможности заключения контракта и участия в спецоперации гражданами, имеющими спецоперации и упрощенный порядок приема в гражданство РФ для иностранных граждан – участников спецоперации.

6 февраля Украина и Россия провели масштабный обмен пленными 150 на 150. Как сообщало Министерство обороны (МО), это второй в 2025 году обмен пленными.

Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. В МО добавили, что посредничество носило гуманитарный характер.