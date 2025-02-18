Запад хочет использовать Черное море и Балтику в целях НАТО

Лондон с союзниками по Североатлантическому альянсу хотят превратить Черное и Балтийское моря во внутреннюю акваторию НАТО. Для этого они под видом поддержки пытаются ввести Украину в долгосрочное противостояние с Россией. Так в интервью АиФ рассказал глава Морской коллегии РФ, помощник российского президента Николай Патрушев.

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"Пытаются навязать европейским странам изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтийском море при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти суда якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре", - сказал Патрушев.

Он отметил, что Запад выдумывает мотивы для совершения "пиратских захватов российских судов". А мечта отрезать Россию от морских выходов "живет" у Лондона еще с XVIII века: они пытались помешать Петру Великому, интриговали против Екатерины II. Иногда пытались действовать силой оружия.

"Вспомните Крымскую войну, которую в истории часто трактуют как поражение России, но на деле-то британцы и французы потерпели поражение на бастионах Севастополя, на Балтике и также на Дальнем Востоке и Соловецких островах", - напомнил помощник президента.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Вашингтон для того, чтобы убедить Дональда Трампа вовлечь Европу в переговоры по Украине. Также британский политик попытается предотвратить введение пошлин США.

"Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить США и Европу вместе. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе отвлекали внимание от врагов, с которыми мы сталкиваемся", — сказал премьер.

Как отмечает издание, Британия, как и другие страны Европы, находится под жестким давлением со стороны нового американского президента.