ТЦ "Золотой" в Екатеринбурге готовятся сдать весной следующего года

ТЦ "Золотой" в уральской столице может быть сдан в марте-апреле 2026 года. Об этом сообщил Марк Заводовский, совладелец компании BAZA DEVELOPMENT.

"Информации официальной пока что нет, но, по имеющимся графикам строительства, объект должен быть сдан в марте-апреле следующего года", - сказал сегодня, 18 февраля, Марк Заводовский.

Изначально возвести новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический планировалось до Универсиады в 2023 году. Сооружение площадью около 308 тыс.м. должно включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро Ботаническая, торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

Осенью 2024 года в мэрии Екатеринбурга сообщили, что завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года, а в первом квартале 2026 года, после всех регламентных процедур, ТРЦ будет запущен.