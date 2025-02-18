В общественном транспорте Екатеринбурга с установленными валидаторами пройдут рейды

Начиная с марта администрация Екатеринбурга запустит рейды по общественному транспорту, где вместо кондукторов "работают" валидаторы. Об этом заявил заммэра Рустам Галямов.

По его словам, разница в оплате в транспорте, где есть и нет кондукторов, составляет 15-16%. Именно столько екатеринбуржцев не оплачивают свой проезд, если в транспорте установлен валидатор.

"Массово каких-то неплатежей, перейдя на брутто-контракты с 1 февраля, мы не видим. Мы это анализируем, но с марта мы планируем рейды. Мы видим, по каким маршрутам есть неплатежи, и туда планируется выезд контрольных служб", - отметил Рустам Галямов.