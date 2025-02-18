Политика Байдена по сдерживанию России провалилась

Диалог с новой администрацией США позволяет признать тот факт, что политика предыдущей администрации по сдерживанию России провалилась. Так считает глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РБК.

Об этом он заявил перед переговорами России и США в Саудовской Аравии, которые стартовали сегодня.

Также Дмитриев считает, что Москве и Вашингтону нужно начинать совместные проекты, в том числе в Арктике. По словам главы РФПИ, разговор по экономике в контактах США и России идет отдельно от политического.

Ранее глава РФПИ сказал, что России и США важно "навести мосты", потому что от их отношений зависит весь мир. Дмитриев встретился с несколькими членами команды Трампа в саудовской столице перед перегововрами. Он отметил, что команда Трампа отлично решает все проблемы.

Дмитриев добавил, что отмена санкций – не главная цель России. А Москва и Вашингтон могут выиграть от взаимного экономического сотрудничества.

Также он отметил, что американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России.