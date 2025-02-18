Пятиэтажку, которую снесут для расширения улицы Татищева в Екатеринбурге, планируют расселить к сентябрю

Пятиэтажный дом на улице Заводская, 30 в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге, который хотят снести для расширения улицы Татищева, планируется расстелить уже к осени. Об этом 18 февраля заявил заммэра Рустам Галямов.

По его словам, завершить расселение в мэрии планируют в сентябре, а к концу года дом хотят снести.

Рустам Галямов также добавил, что жителям дома предложили соответствующую компенсацию за их квартиры, однако стоимость квадратного метра оценили достаточно низко, что не устроило жильцов, из-за этого на данный момент ведутся судебные разбирательства.