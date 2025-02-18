Третья мировая война может начаться из-за отправки миротворцев на Украину

Размещенные на Украине западные миротворцы могут развязать Третью мировую войну. Об этом пишет британская газета The Daily Mail, сообщает Lenta.ru.

"Самый кошмарный сценарий — это когда вы заключаете мирное соглашение и начинаете спешить с размещением войск на местах, а затем что-то меняется, и все скатывается в перестрелку, а вы оказываетесь в эпицентре событий", — рассказал изданию отставной офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

Газета пишет, что столкновение между западными миротворцами и российскими военными "может привести к запуску крылатых ракет с истребителей союзников или военных кораблей, а Россия ответит собственным шквалом гиперзвуковых и баллистических ракет". Это может привести к началу полномасштабной войны в Европе.

Ранее сообщалось, что между лидерами Европейского союза (ЕС) на экстренном саммите в Париже вспыхнул конфликт. В частности, стороны не договорились об отправки миротворцев в Украину.

Против выступили Германия, Польша, Италия и Испания.

Накануне, мы писали, что участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Казахстан. По его словам, европейские страны три года подливали масло в огонь войны на Украине. НАТО и главы Евросовета стоят на стороне конфликта и поддерживают ошибочную стратегию санкций в Европе.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия. Он заявил, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это следствие десятилетий недофинансирования оборонной промышленности.