В Перми начался суд над матерью убитого "мальчика из чемодана"

В Пермском краевом суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ирины Шатовой по обвинению в убийстве девятилетнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Государственное обвинение поддерживают прокурор Пермского края Павел Бухтояров и прокурор Светлана Плотникова.

Свою вину во время судебного заседания Шатова признала. На заседании также присутствовали ее отец и свекровь. Они признаны потерпевшими по делу. Исков к Шатовой подавать не планируют. Отец Шатовой сообщил, что о смерти внука узнал из новостей. О долгах Шатовой, по словам свекрови и отца, они не знали.

Местные Telegram-каналы сообщают, что свекровь на суде рассказала, что внук был привязан к матери и очень ее любил. Ирина приезжала в гости на дорогих машинах, поэтому о ее финансовых проблемах никто не знал. Ирина занималась трейдингом и не платила налоги. Так она накопила 50 млн руб. долгов.