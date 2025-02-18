Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары и его жены

Самарский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Защита просила суд освободить Екатерину Тархову из-под стражи, объясняя это тем, что отсутствует событие преступления – убийство, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи не обнаружили тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне.

Напомним, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка, которая выходила затем с большими пакетами. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры.