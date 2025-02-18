Мишустин весной отчитается в Госдуме о работе Правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин выступит в Госдуме. Речь идёт об отчёте о работе Правительства.

Планируемый период, в который состоится отчёт, озвучен во время встречи Мишустина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Визит премьер-министра по этому поводу в нижнюю палату парламента запланирован на конец марта.

Мишустин и Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций, сообщает пресс-служба Правительства.