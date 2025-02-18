18 Февраля 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин провел заседание инвестсовета Астраханской области

"В Астраханской области полностью реализованы два крупных инвестпроекта", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Один из проектов принадлежит «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». Инвестиции в обустройство 2-ой очереди месторождения им. Корчагина составили более 45 млрд рублей, что на 12,5% больше плана. При этом в региональный бюджет от инвестора за это время поступило 37,5 млрд рублей налогов.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Свыше 1 000 рабочих мест создано в ходе реализации второго инвестпроекта – АПК «Астраханский». Комплекс по выращиванию и переработке томатов начал свою работу в 2015 году в Харабалинском районе. Объем вложений превысил 8 млрд рублей, что почти на 40% больше запланированного.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

На период реализации этим инвестпроектам был присвоен статус «особо важных». Он позволяет снизить налоговую ставку, получать господдержку и земли в аренду без проведения торгов. Инвесторы все обязательства своевременно выполнили. Сегодня решением инвестсовета действие статуса прекращено. 

"В нашем регионе ещё 10 «особо важных» инвестпроектов, которым оказываем всестороннюю поддержку. Так, «АПК Ресурс», развивающему рисоводство в области, предоставим в аренду земельный участок площадью более 2700 гектаров", - отметил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Новый комплекс будет работать в формате полного цикла – от посева до упаковки готовой продукции. Как сообщил замгендиректора АПК «Ресурс» Александр Горкин, планируемые инвестиции в этот проект – более 16 миллиардов рублей и почти 1000 новых рабочих мест.

Теги: игорь бабушкин, инвестпроекты астраханской области, инвестсовет


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