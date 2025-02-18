18 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

На складах Европы и Украины закончилось оружие

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, пишет РИА Новости.
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"У европейцев и украинцев на складах ничего нет", — сказал он.

Паппергер заявил, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это следствие десятилетий недофинансирования оборонной промышленности.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% (от ВВП на оборону), это нормально", - заявил он.

Паппергер отметил, что его компания выиграет даже при достижении прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким.

Отмечается, что стоимость акций Rheinmetall выросла после начала боевых действий выросла в четыре раза, упала после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о старте мирных переговоров.

Но европейские оборонные акции, включая Rheinmetall, с тех пор выросли, поскольку инвесторы сделали ставку, что правительствам стран ЕС придется значительно увеличить военные расходы.

Концерн Rheinmetall, как отмечает Financail Times, стал одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. По словам Паппергера, он ожидает годовых продаж на сумму от 30 до 40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет, что представляет собой резкий рост с 5,7 миллиарда евро, о которых компания сообщала в 2021 году.

Сегодня в Эр-Рияде состоятся переговоры России и США. Накануне Министр иностранных дел в России Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию. Ранее туда так же прилетел генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда.

Лавров полагает, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. По словам министра, у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе, но она использовала эти шансы, чтобы вооружить Украину.

Теги: европа, украина, оружие, Rheinmetall


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