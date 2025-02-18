Зеленский отказался признавать результаты переговоров России и США

Зеленский заявил, что результаты переговоров в Саудовской Аравии он признавать не будет. Они должны пройти сегодня в Эр-Рияде между представителями России и США. Также Зеленский торпедирует инициативы президента США Дональда Трампа.

От России будут, в частности, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США - госсекретарь Марк Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Но "Украина об этом ничего не знала", признал Зеленский. И не будет их признавать, так как они будут без участия Киева.

Более того, Зеленский публично отказывается от переговоров с Россией без выработки общей позиции с участием ЕС, США и Украины. Также он требует вывода российских войск по состоянию на 24 февраля 2022 года. Кроме того, он отказался подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, которое "не защищает интересы Украины", что вызвало недовольство в команде Трампа.

Как сообщалось, американский министр финансов Скотт Бессант в ходе визита в Киев дал Зеленскому один час на подписание соглашения о полезных ископаемых. Издание The Telegraph пишет, что Зеленский сам предложил эту идею, думая, что взамен США надолго продолжат военную помощь, но он не ожидал столкнуться с условиями, которые больше напоминают репарации, которые обычно налагаются на побежденных.

В итоге Зеленский фактически обиделся на представителей Трампа и наотрез отказался участвовать в переговорах, которые еще совсем недавно поддерживал. "Даже если меня попросят", - сказал он.