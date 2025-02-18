Бастрыкин велел разобраться в истории свердловчанки, которой угрожает бывший муж

На историю жительницы Свердловской области, которой угрожает ее бывший муж, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в Верхней Пышме бывший муж систематически применял силу в отношении экс-супруги. Также агрессор распространил ее интимные фото и угрожал забрать детей. Теперь женщина всерьез опасается за свои жизнь и здоровье.

Сейчас Следственный комитет ведет проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об уже установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручал разобраться в ситуации с избиением подростков в Екатеринбурге. Он велел возбудить уголовное дело по факту инцидента.