В Краснодарском крае после атаки дронов поврежден 51 дом

51 дом получил повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Ильский повреждены 46 домов и два нежилых объекта. В домах проживают 122 человека. Еще пять поврежденных домов находятся в Славянском районе края.

Отмечается, что владельцам окажут помощь в восстановлении домов.

В ночь на 17 февраля на регион была совершена массированная атака БПЛА. Обломки упали в поселке Ильском Северского района. Пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ей была оказана первая медицинская помощь.

Вечером 16 февраля 4-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани. Обломки дронов упали в жилой сектор, повредив несколько частных домов. Ребенка перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара.