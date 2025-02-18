18 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Патрушев пожелал Англии распрощаться с имперским величием

Помощник президента, бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался о различных сферах жизни страны. Затронул международные отношения, ситуацию на Украине.

Политик полагает, что отрезать Россию от морских выходов к Западу, от Черного моря и Балтики – заветная мечта Лондона ещё с XVIII века. Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Чёрного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО.

"Пора англичанам распрощаться с имперским величием. От Лондона отворачиваются многие страны, которые английская корона считала сферой своего влияния. Да и в самой метрополии, прямо скажем, шотландцы или северные ирландцы не забыли о своем суверенном прошлом", - сказал Патрушев "АиФ".

Говоря о ситуации на Украине, политик отметил, что, несмотря на то, что Украина была в своё время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала её суверенитет и делала всё для упрочения добрососедских отношений. Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии.

"При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ. Население Украины, ее промышленность, города и в целом будущее этой страны англосаксов не интересуют", - говорит Патрушев.

У Патрушева нет никакого сомнения в том, что конфликт завершится безоговорочной победой России. И тогда Евросоюзу придется тратить ещё больше денег, но теперь – на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Украины. Экс-секретарь Совбеза считает, что Москва никогда не отказывалась от диалога со странами Европы, но это должен быть именно диалог, где присутствует уважение к собеседнику, готовность слушать и слышать.

Теги: Николай Патрушев, Украина, Англия, величие


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