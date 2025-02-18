На депутатском контроле спикера Думы Астрахани находится ход ремонта системы водоотведения в военном городке

В Астрахани сложилась напряжённая ситуация с системой водоотведения для жителей Военного городка, которая связана с работой временной перекачивающей станции по улице Молдавская. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани.

Игорь Седов разъяснил, что в прошедшую субботу линия встала, и за выходные подрядчик, к сожалению, не смог восстановить ее работу до нормативных параметров. При этом некоторое время назад эту проблему усугубила авария на напорном коллекторе, расположенном на 5-ой Керченской.

Игорь Седов сообщил, что аварийные бригады МУП Астрахани, Астрводоканал работают одновременно и на напорном коллекторе на 5-ой Керченской, и с представителями подрядчика продолжают раскачивать линию по ул. Молдавской.

"Ситуация находится под контролем администрации города, руководства Астрводоканала и на моем депутатском контроле", - подчеркнул Игорь Седов.