Нефтяники "РН-Юганскнефтегаза" поддерживают коренные хантыйские семьи, проживающие на территориях освоения месторождений

Нефтяники в Югре работают бок о бок с общинами коренных жителей Севера. ООО "РН-Юганскнефтегаз" ведет добычу и производственную деятельность на 16 лицензионных участках, расположенных в границах территорий проживания народа хантов в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районах. Для общего комфорта между нефтяниками и местными жителями работают несколько инструментов взаимодействия.

"РН-Юганскнефтегаз" ежегодно заключает более 70 соглашений с главами семей коренных народов и общинами "Яун-Ях" и "Негус-Ях". Благодаря выплатам, коренные жители Севера закупают топливо, стройматериалы, оборудование, приобретают снегоходы и лодки, продукты, проходят лечение и обучение. За 2024 год средства получили 169 таких семей.

Например, стойбище Каюковы, где вдали от цивилизации, за замерзшей рекой и болотом, 12 семей ведут традиционный образ жизни, основанный на охоте, рыболовстве. Эти занятия не только обеспечивают их основные потребности в пище и материалах для быта, но и являются важной частью их культурной идентичности. Они бережно сохраняют свои обычаи и традиции, передавая их из поколения в поколение.

Ольга Каюкова, рассказывает: "У мужской части населения в самом разгаре сезон охоты. Правда, пока добыча не радует — соболь не идёт. Но впереди ещё есть время. Пушнину сдаём, а мясо храним по традиции — в лабазе. Запасаемся впрок, семья большая. Большим подспорьем для нас является помощь нефтяной компании".

Так, на выделенные средства в прошлом году удалось отремонтировать дом. На ежегодную выплату закупили строительные материалы.

"Сейчас дома стали строить большими, и всё — эти железо, крыши, окна, всё это же мы покупали "нефтяными деньгами", – рассказывает Ольга Антоновна.

Кроме того, в ООО "РН-Юганскнефтегаз" работают сотрудники, являющиеся представителями народа ханты. Это взаимодействие приносит значительную пользу как самим сотрудникам, так и обществу в целом.

Результаты работы ООО "РН-Юганскнефтегаз" не раз были отмечены Правительством Ханты-Мансийского округа – Югры: Общество неоднократно становилось победителем и призером ежегодного окружного конкурса "Черное золото Югры» в номинации "За сотрудничество с коренным населением".