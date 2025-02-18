В Казахстане найдены тела всех погибших на руднике "Жомарт"

В Казахстане найдено тело седьмого погибшего шахтёра. Речь идёт о руднике, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает МЧС Казахстана.

17 февраля на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" Жанааркинского района области произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались семь работников шахты.