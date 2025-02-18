В Тюменской области из-за столкновения большегрузов ограничили движение по федеральной трассе

Из-за ДТП ограничено движение на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции

Здесь столкнулись два большегруза, один из них выехал на встречную полосу. Один водитель травмирован, зажат в деформированной от удара кабине автомобиля.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге.