Coca-Cola скоро вернется в Россию

Coca-Cola собирается вернуться в Россию. В компании уже обсуждают вопросы борьбы с российскими конкурентами и параллельным импортом.

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Как пишет Mash, производители американской газировки планируют делать её на тех же заводах, что и до ухода из РФ.

The Coca-Cola Company перестала работать в России после начала специальной военной операции на Украине. Они, в том числе, перестали следить за качеством напитка с их этикеткой.

Когда компания вернется в РФ, ей придется конкурировать с теми российскими заводами, которые выпускают аналогичный напиток уже три года. Также за это время на рынок вышли Казахстан, Киргизия, Китай и другие.

Там временем, как пишет SHOT, производители отечественной колы не хотят пускать обратно западные, и могут создать альянс против Coca-Cola и Pepsi. Сражаться намерены скоростью поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейлеров.

"У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдёшь!" - сказал изданию глава ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что зарубежные, в том числе западные, компании вернутся на рынок России. Но им придётся побороться в конкуренции с российскими брендами. Они заняли все освободившиеся ниши за последние несколько лет.

Песков подчеркнул, что такая конкуренция — в интересах конечных потребителей, т.е. "нас с вами".