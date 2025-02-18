В Тюмени "скорая", ехавшая на экстренный вызов, насмерть сбила пешехода

"Скорая помощь" сбила пешехода на ул. Пермякова, 9 в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По словам водителя "неотложки", они ехали на экстренный вызов. Проблесковые маячки были включены. Неожиданно перед машиной оказался пешеход. Водитель "скорой" попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Несмотря на попытку реанимировать сбитого 55-летнего мужчину, спасти его не удалось - мужчина погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.