В "Уралкалии" подведены итоги конкурса рационализаторов

В "Уралкалии" подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2024 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В минувшем году по теме "Снижение потерь по производству готового продукта на всех стадиях процесса от рудника до погрузки" свои рацпредложения представили 146 авторов.

В номинации "Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении" победил коллектив БКПРУ-4. Определены также победители в номинациях "Лучший рационализатор", "Лучший активный рационализатор" и "Лучший молодой рационализатор".

Всего с 2018 по 2024 годы в "Уралкалии" внедрено 1 396 рационализаторских предложений, выплачено около 26,4 млн рублей в качестве авторского вознаграждения.

"Рационализация на производстве является одной из составляющих развития "Уралкалия". Компания поддерживает изобретательскую деятельность сотрудников, которая направлена на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности производства и экономических показателей", - отметил заместитель генерального директора — директор по производству "Уралкалий" Евгений Зыбин.

