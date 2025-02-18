Арестованный по делу Блиновской Lamborghini ей не принадлежит

Автомобиль Lamborghini Urus, арестованный по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской, ей не принадлежит. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, машина стоимостью 24,9 млн рублей находится в собственности компании "РЕСО-лизинг" и была оформлена Блиновской на ИП.

До ареста Блиновская регулярно вносила лизинговые платежи, однако в дальнейшем не смогла этого делать. Лизинговая компания подала в Савеловский суд Москвы ходатайство о снятии ареста с автомобиля. Судом соответствующее ходатайство было отклонено.

В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Оно расположено в трех регионах страны. Арестованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 млн руб.), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн руб. и Lamborghini Urus.

Ранее "королева марафонов" признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.