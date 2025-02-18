Дмитриев: Команда Трампа "отлично решает проблемы"

России и США важно "навести мосты", потому что от их отношений зависит весь мир. Об этом в эфире CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он накануне прилетел в столицу Саудовской Аравии перед переговорами двух стран, пишет РБК.

Дмитриев уже встретился с несколькими членами команды Трампа в саудовской столице.

"Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы", — отметил он.

Дмитриев добавил, что отмена санкций – не главная цель России. А Москва и Вашингтон могут выиграть от взаимного экономического сотрудничества.

Переговоры делегаций РФ и США пройдут сегодня.

С российской стороны в Эр-Рияд приехали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сообщал Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом", - приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД не исключил, что страны ЕС будут "выцыганивать" идеи про заморозку конфликта.